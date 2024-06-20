Экс-телеведущую Фариду Курбангалееву* объявили в розыск

Журналист является фигурантом дела об оправдании терроризма.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Экс-ведущая одного федерального канала Фарида Курбангалеева* была объявлена в розыск. Информация об этом появились в базе Министерства внутренних дел (МВД) РФ.
Журналиста разыскивают по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).
Фарида Курбангалеева родилась и выросла в столице Татарстана и долгое время работала на одном из федеральных телеканалов. В настоящее время она находится за границей и выступает против проведения специальной военной операции России по защите Донбасса.
Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в публичном оправдании и поддержке экстремистских действий на территории России. Речь идет о Леониде Волкове** — экс-главе ФБК***. В эфире одного YouTube-канала он похвалил преступников, которые пытаются организовать диверсии на территории нашей страны, а также назвал их «смелыми людьми».
Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Лазарева**** была внесена в перечень террористов и экстремистов. Данные о ней появились в базе Росфинмониторинга. Против телеведущей также было возбуждено уголовное дело.
* — внесена в России в список террористов и экстремистов
** — внесен в реестр иноагентов в России
*** — включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
**** — внесена в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов в РФ
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