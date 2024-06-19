Татьяна Лазарева* внесена в перечень террористов и экстремистов

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 105 0

Против телеведущей ранее возбудили уголовное дело.

Татьяна Лазарева* внесена в перечень террористов и экстремистов

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущую Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов в России. Данные о ней появились в базе Росфинмониторинга.

Несколько дней назад было возбуждено уголовное дело против Лазаревой, которая неоднократно была замечена за русофобскими высказываниями, ее подозревают в оправдании терроризма. Она в социальных сетях одобрила атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам. После этого заявления МВД России объявило Лазареву в розыск.

Лазарева покинула Россию после начала спецоперации по защите Донбасса.

Кроме того, был уличен в поддержке экстремистских действий топ-менеджер ФБК** Леонид Волков***. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации. Также работавший на ФБК, Владимир Милов*** призывал к совершению терактов на территории РФ после убийства военкора Владлена Татарского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скандальную актрису Чулпан Хаматову выгнали из Нового Рижского театра после отмены всех спектаклей с ее участием.

Художественный руководитель театра был недоволен работой актрисы, так как Хаматова никак не могла завоевать любовь и доверие латышской публики, а это повлекло за собой финансовый и репутационный ущерб для театра.

* — признана иностранным агентом в России.

** — экстремистская и террористическая организация, запрещена в России.

*** — внесен в России в список террористов и экстремистов, признан иноагентом.

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:06
Арбуз оказался с подвохом: любимая ягода может стать причиной лишних килограммов
17:52
Подвели черту: Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ
17:41
Ковальчук: в бюджет вернули более 26 миллиардов рублей при проверках в 2023 году
17:34
Сложный и уникальный политический день: главные заявления Путина в КНДР
17:18
«Привязывали к стулу»: в США невиновная женщина провела в тюрьме 43 года
17:02
Выйти из зоны комфорта: какие возможности открывает отпуск в одиночестве

Сейчас читают

Байдена затягивает в омут: Сонный Джо не вылезает из скандалов
Катя Гусева встала на сторону Баскова, высмеявшего Бузову и Загитову
«Жратвой одержимы»: как звезды теряют здоровье в погоне за идеальным телом
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака