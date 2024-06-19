Татьяна Лазарева* внесена в перечень террористов и экстремистов

Телеведущую Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов в России. Данные о ней появились в базе Росфинмониторинга.

Несколько дней назад было возбуждено уголовное дело против Лазаревой, которая неоднократно была замечена за русофобскими высказываниями, ее подозревают в оправдании терроризма. Она в социальных сетях одобрила атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам. После этого заявления МВД России объявило Лазареву в розыск.

Лазарева покинула Россию после начала спецоперации по защите Донбасса.

Кроме того, был уличен в поддержке экстремистских действий топ-менеджер ФБК** Леонид Волков***. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации. Также работавший на ФБК, Владимир Милов*** призывал к совершению терактов на территории РФ после убийства военкора Владлена Татарского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скандальную актрису Чулпан Хаматову выгнали из Нового Рижского театра после отмены всех спектаклей с ее участием.

Художественный руководитель театра был недоволен работой актрисы, так как Хаматова никак не могла завоевать любовь и доверие латышской публики, а это повлекло за собой финансовый и репутационный ущерб для театра.

* — признана иностранным агентом в России.

** — экстремистская и террористическая организация, запрещена в России.

*** — внесен в России в список террористов и экстремистов, признан иноагентом.