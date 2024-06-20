«Не приглашали»: как бард Никитин попал на детский конкурс в Москве

Композитор, которого подозревают в спонсировании ВСУ, оказался в жюри музыкального конкурса.

Не так давно бард Сергей Никитин, которого подозревают в спонсировании ВСУ, странным образом оказался в жюри детского конкурса авторской песни «Слушай и скажи», состоявшегося в Москве. Кроме того, композитор торжественно награждал победителей. О том, каким образом он оказался на подобном мероприятии, узнало ИА Регнум.

Комментарий дала Елена Гурко, заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар», в котором проходил конкурс. По ее словам, Никитин самостоятельно пришел на мероприятие и смог войти внутрь просто «купив билет». Кроме того, на сцену он также забрался лишь по своей инициативе.

«На сцену его не приглашали, он поднялся из зрительного зала самостоятельно для награждения одного победителя фестиваля, исполнившего песню Никитина», — сказала Гурко в беседе с агентством.

Организатор фестиваля Елена Решетняк также отмечала, что не приглашала Никитина.

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