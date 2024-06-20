«Не приглашали»: как бард Никитин попал на детский конкурс в Москве

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 188 0

Барда Сергея Никитина не приглашали на детский фестиваль в Москве

«Не приглашали»: как бард Никитин попал на детский конкурс в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Композитор, которого подозревают в спонсировании ВСУ, оказался в жюри музыкального конкурса.

Не так давно бард Сергей Никитин, которого подозревают в спонсировании ВСУ, странным образом оказался в жюри детского конкурса авторской песни «Слушай и скажи», состоявшегося в Москве. Кроме того, композитор торжественно награждал победителей. О том, каким образом он оказался на подобном мероприятии, узнало ИА Регнум.

Комментарий дала Елена Гурко, заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар», в котором проходил конкурс. По ее словам, Никитин самостоятельно пришел на мероприятие и смог войти внутрь просто «купив билет». Кроме того, на сцену он также забрался лишь по своей инициативе.

«На сцену его не приглашали, он поднялся из зрительного зала самостоятельно для награждения одного победителя фестиваля, исполнившего песню Никитина», — сказала Гурко в беседе с агентством.

Организатор фестиваля Елена Решетняк также отмечала, что не приглашала Никитина.

Высказывания, содержащие призивы о необходимости помогать Украине, также звучат и от граждан РФ, уехавших за границу. Среди них — соратник Алексея Навального* Иван Жданов*. Он неоднократно публично агитировал к финансированию киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в список террористов и экстремистов внесли экс-главу «Либеральной России».

* — внесены в реестр иноагентов в РФ, а также перечень террористов и экстремистов

+18° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
85.42
2.79 91.45
2.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Десять тревожных симптомов: как проявляется рак поджелудочной железы
22:45
На победителя «Битвы экстрасенсов» Максима Левина подали заявление в полицию
22:26
«Одевается невпопад»: стилист назвала самую безвкусно одетую звезду
22:06
Умер американский актер Дональд Сазерленд
21:47
Врачи Казани извлекли из сердца военнослужащего осколок
21:27
Путин: на Зеленского повесят все непопулярные решения, а потом уберут

Сейчас читают

«Готовы помочь самокатами»: операторы оценили идею о создании электросамокатной полиции
Смерчи, ливни, катаклизмы: десятки регионов России готовятся к чрезвычайным ситуациям
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака