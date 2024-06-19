В список террористов и экстремистов внесли экс-главу «Либеральной России»

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 60 0

Ранее Андрей Сидельников*** был объявлен в розыск.

В список террористов и экстремистов внесли экс-главу «Либеральной России»

Фото: Бадов Алан / ТАСС

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Андрей Сидельников*** — бывший руководитель «Либеральной России» внесен в список террористов и экстремистов. Данные о нем появились в базе Росфинмониторинга.

В начале 2000-х Борис Березовский создал партию «Либеральная Россия», в которой Андрей Сидельников был одним из руководителей. Позже оба уехали в Великобританию. В октябре 2023 года Андрея Сидельникова признали иноагентом.

Согласно информации Минюста РФ, Сидельников позволял негативные высказывания в отношении России, органов государственной власти и граждан страны. Также экс-глава «Либеральной России» призывал поставлять оружие Украине.

Кроме того, 19 июня в список экстремистов и террористов была включена телеведущая Татьяна Лазарева***. Также в поддержке экстремистских действий ранее уличали топ-менеджера ФБК** Леонид Волков***.

В отношении Российской Федерации он призывал совершать диверсии и акты саботажа. Помимо этого, еще один экс-работник ФБК Владимир Милов*, после убийства военкора Владлена Татарского, призывал к совершению терактов на территории Российской Федерации.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, что скандальную актрису Чулпан Хаматову выгнали из Нового Рижского театра после отмены всех спектаклей с ее участием.

* — признан иностранным агентом в России.

** — экстремистская и террористическая организация, запрещена в России.

*** — внесен в России в список террористов и экстремистов, признан иноагентом.

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