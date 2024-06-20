Делегат Ирана отметил важную роль городов стран БРИКС+ в развитии дипломатии
По мнению дипломата, муниципалитетам стоит быть открытыми для обмена опытом.
Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Миссия БРИКС основывается на взаимной выгоде международных отношений. И города стран-участниц объединения могут играть важную роль в рамках дипломатии. Об этом заявил 5-tv.ru член делегации Ирана на Международном форуме городов стран БРИКС+ Моджтаба Гасеми.
«Шираз (иранский город. — Прим. ред.), я считаю, может формировать глобальное азиатское сотрудничество для продвижения и реализации местных интересов города», — отметил Гасеми.
Дипломат также отметил, что муниципалитет Шираза открыт к принятию опыта других городов. Так, власти Шираза стремится вдохновить на это и другие населенные пункты.
Кроме того, дипломат назвал Казань «культурным, образовательным и историческим» городом. Гасеми также сообщил, что у иранской делегации есть предложения по развитию, которые она будет рада предложить в рамках форума.
Международный форум городов стран БРИКС+ пройдет 21 июня в Казани, где примут участие более 200 представителей руководств муниципалитетов из 21 страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве.
- 20 июн
- Благоустройство парков Уфы провели в преддверии празднования 450-летия города
- 20 июн
- Форум городов стран БРИКС+ в Казани: что нужно о нем знать
- 20 июн
- На форуме городов БРИКС+ поделятся передовым опытом благоустройства территорий
- 20 июн
- «Полезная встреча»: мэр Ессентуков об ожиданиях от форума городов стран БРИКС+ в Казани
- 20 июн
- Участники форума городов БРИКС+ покажут уникальную продукцию своих стран
- 20 июн
- Представитель делегации ЮАР восхитился инфраструктурой Казани
- 20 июн
- «Осуществляем экстрадицию»: директор Службы уголовного преследования ЮАР Батойи о юридической системе
- 19 июн
- «Выявить все инциденты»: как за благоустройством Казани следит Искусственный Интеллект
- 19 июн
- В Санкт-Петербурге состоялась 6-я встреча руководителей прокурорских служб стран БРИКС
- 19 июн
- Казань готовится принять Международный форум городов стран БРИКС+
Читайте также
94%
2.79 91.45
2.36
Нашли ошибку?