Врачи Казани извлекли из сердца военнослужащего осколок

В практике больнице это была уникальная операция.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Осколок снаряда, застрявший в сердце военного, служащего в зоне специальной военной операции, извлекли врачи медицинского комплекса РКБ Казани. Об этом сообщает телеканал «Татарстан 24».
Руководитель военного госпиталя Михаил Бурмистров отметил, что в практике больницы это уникальная операция. Ранене было тяжелым: осколок размером четыре на семь сантиметров прошел через ключицу и застрял в сердце.
«Ранение оказалось артериальным. Осколок вошел в плечо, но каким-то чудом не повредил дыхательные пути или другие жизненно важные органы», — поделился Бурмистров.
Врач объяснил, что пациент чудом не умер от кровотечения — в сердечной мышце произошел так называемый разогрев по принципу сварки — снаряд летел с огромной скоростью.
Медики также отметили, что сейчас военный уже находится на стадии выздоровления.
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