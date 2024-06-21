Интригует: что 18-летняя девушка Лепса ответила на предложение руки и сердца

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 71 0

Киба не дала точного ответа Лепсу на предложение руки и сердца

Интригует: что 18-летняя девушка Лепса ответила на предложение руки и сердца

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Пользователи оставляют под постами Авроры Кибы в соцсетях едкие комментарии.

Недавно 61-летний народный артист России Григорий Лепс сделал предложение своей 18-летней девушке Авроре Кибе. Возлюбленная музыканта говорила, что ей нужно время подумать. Теперь же Киба вышла на связь в личном блоге и прокомментировала свои отношения со звездой. Правда, четкого ответа на его предложение так и не озвучила.

«Свобода — это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно», — написала возлюбленная Лепса.

Комментарий Кибы получился неоднозначный, многие не поняли, согласилась ли она стать женой артиста. Однако уже точно можно сказать, что многие ее подписчики в соцсетях этого союза не одобряют. Пользователи активно оставляют свои негативные комментарии под публикациями Кибы.

«Люди, которые поддерживают отношения 61-летнего старика и ребенка 18 лет, вы сдурели? Какая любовь? Вы из ниоткуда ее нашли? Если только любовь к славе и деньгам», — написали хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подарки дарит Лепс 18-летней невесте.

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