«Последняя роль Заворотнюк»: актриса появится на экране после смерти

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

Анастасия Заворотнюк появится на экране после смерти

«Последняя роль Заворотнюк»: актриса появится на экране после смерти

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Сериал начнет выходить с 27 июня.

Поклонники смогут посмотреть последний сериал с участием заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк под названием «Приставы». Премьера состоится 27 июня на одном из федеральных каналов.

Незадолго до начала борьбы с раком актриса успела сыграть роль в этом сериале, который был снят еще в 2017 году. Все это время проект находится в производстве.

«Я думаю, что этот сериал стоит посмотреть еще и потому, что это последняя роль Насти Заворотнюк. Настя — большой профессионал, очень нежный, порядочный человек. Это была не первая моя работа с ней, раньше я уже снимал ее в главной роли в другом проекте», — рассказал режиссер сериала Владимир Нахабцев.

В киноленте Заворотнюк появится с нескольких сериях. Она сыграет судью, которая посадила в тюрьму человека, а спустя несколько лет он освободится и решит отомстить.

Актрису похоронили 1 июня на Аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вдовец Петр Чернышев вновь посетил могилу бывшей жены актрисы Анастасии Заворотнюк.

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