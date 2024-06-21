Собянин рассказал о планах построить более 100 детсадов в Москве за три года

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 12 0

Мэр города отметил, что во всех дошкольных учреждениях создаются все необходимые условия для развития детей.

Собянин рассказал о планах построить более 100 детсадов в Москве за три года

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В Москве в ближайшие три года будет построено более 100 детских садов, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Тelegram-канале.

Так, дошкольное учреждение с бассейном на 350 мест появится на улице Дубнинской — данный объект уже наполовину готов. Кроме того, детсады появятся на Сиреневом бульваре (300 мест), в Пресненском районе (225 мест) и в районе Выхино-Жулебино на Сормовской улице (300 мест).

Собянин подчеркнул, что строительство социальной инфраструктуры является для руководства города одним из приоритетных направлений. По его словам, за 13 лет был построен 431 детский сад, 12 из которых ввели в эксплуатацию с начала 2024 года.

«Возводим детские сады в уже сложившихся и новых районах города. С 2012 года в ТиНАО (Троицком и Новомосковском административных округах. — Ред.) мы ввели 100 объектов, а в этом году закончим строительство еще 11 детских садов», — добавил глава города.

Мэр отметил, что во всех дошкольных учреждениях создаются все необходимые условия для развития детей, большое внимание уделяется безопасности.

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