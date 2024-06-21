Залина Маршенкулова обжаловала заочный арест по делу о терроризме

Обвиняемая в публичном оправдании терроризма Залина Маршенкулова обжаловала решение о своем заочном аресте. Об этом стало известно 5-tv.ru из картотеки Перовского районного суда Москвы.

Жалобу Маршенкуловой Мосгорсуд рассмотрит 25 июня.

Журналист проходит обвиняемой по уголовному делу по статье об оправдании терроризма. По данным следствия, Маршенкулова размещала в социальной сети посты об убийстве военного блогера и писателя Владлена Татарского. В этих публикациях она оправдывала терроризм. Маршенкуловой грозит до семи лет лишения свободы.

Стоит упомянуть, что сейчас она проживает в Германии, а в России была объявлена в розыск в апреле этого года.

Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в оправдании терроризма. Экс-работник ФБК* Владимир Милов** после убийства военкора Владлена Татарского призывал к совершению терактов на территории России.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд заочно арестовал феминистку Залину Маршенкулову — она покинула Россию.

* — экстремистская и террористическая организация, запрещена в России

** — признан иностранным агентом в России

*** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ