Страны ОДКБ договорились о формировании новой Евразийской архитектуры безопасности

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Лавров: НАТО хочет единолично решать вопросы стабильности в Евразии

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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На заседании присутствовал глава МИД России, а со стороны Армении представителя не было. Хотя страна официально из организации еще не вышла.

Главы МИД ОДКБ договорились работать над формированием новой Евразийской архитектуры безопасности. Об этом журналистам заявил глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров.

По его словам, есть взаимный интерес в использовании потенциала организации для более эффективных антитеррористических действий и борьбы с новыми вызовами и угрозами.

«В подавляющем большинстве случаев источником этих угроз является агрессивной линия НАТО, которая хочет, еще раз подчеркну, приватизировать, подмять под себя все вопросы, которые так или иначе связаны с обеспечением стабильности на нашем огромном пространстве. Именно поэтому мы не хотим больше полагаться на механизмы, создававшиеся в контексте Евроатлантической безопасности — это и НАТО, конечно, и ОБСЕ», — сказал глава МИД России.

Что касается, Армении, по словам Лаврова, представитель этой страны не присутствовал на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, но заявления о выходе из организации не поступало.

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