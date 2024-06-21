Песков: Россия пойдет до конца в достижении целей спецоперации

В Кремле объяснили, что означали слова президента о противостоянии с Западом.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия пойдет до конца в достижении целей спецоперации. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, сказанные им накануне во время общения с журналистами.
«Естественно, в проведении СВО, естественно, в достижении наших целей», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Накануне Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита во Вьетнам заявил, что Запад намерен добиться стратегического поражения России на поле боя, а это означает прекращение российской государственности. В таком случае, отметил президент, встает вопрос: зачем бояться и не лучше ли тогда идти до конца.
По итогам азиатского турне российский лидер заявил о возможных изменениях ядерной доктрины страны. Необходимость этого Путин объяснил тем, что потенциальный противник разрабатывает ядерное оружие сверхмалой мощности и всерьез обсуждает вероятность его применения.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как на Западе отреагировали на визит Путина во Вьетнам.
- 21 июн
- «Самая реалистичная основа»: Лавров о предложении Путина по миру на Украине
- 21 июн
- «Разрушительная сила»: на Западе пришли в ужас от российских авиабомб ФАБ-3000
- 21 июн
- ВС РФ за неделю нанесли 14 групповых ударов по военным объектам Украины
- 21 июн
- «Едет в сторону войны»: Орбан об организации миссии НАТО на Украине
- 21 июн
- Огонь, еще огонь! Как российские артиллеристы громят позиции ВСУ
- 21 июн
- «Далеко не манна небесная»: помогут ли Украине американские F-16
- 21 июн
- Силы ПВО уничтожили за ночь 114 дронов ВСУ над регионами России
- 21 июн
- Зенитчики прикрыли мотострелков от беспилотников ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
- 21 июн
- Российский истребитель уничтожил беспилотник ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
- 21 июн
- Краснодарский край подвергся атаке беспилотников ВСУ
Читайте также
56%
2.79 91.45
2.36
Нашли ошибку?