Убийцу Михаила Круга будут судить еще за три тяжких преступления

Член преступной группировки «Тверские волки» Александр Агеев, участвовавший в убийстве шансонье Михаила Круга в 2002 году, снова предстанет перед судом. Об этом свидетельствуют данные на сайте Калининского районного суда Тверской области.

Агеева обвиняют в соучастии в трех заказных убийствах в 2001 году в Тверской области, жертвами которых стали два местных предпринимателя и криминальный авторитет.

Вместе с Агеевым судить будут еще шестерых членов банды. Заседание назначено на 25 июня.

Сейчас Агеев отбывает пожизненное заключение. Несколько месяцев назад он просился на спецоперацию, но ему было отказано.

Ранее стало известно, что в ходе изучения уголовного дела об убийстве Михаила Круга следователи раскрыли еще четыре заказных убийства, совершенных членами банды «Тверские волки». Трое из убитых в 2000-х были предпринимателями, четвертый — криминальным авторитетом, представителем чеченской диаспоры.

Сам знаменитый шансонье был убит в ночь на 1 июля 2002 года в собственном доме в поселке Мамулино.

Вместе с ним в здании находились жена Ирина, ее дочь Марина от первого брака и новорожденный сын шансонье Александр. Также там были теща Круга и его старший наследник — Дмитрий.

Известно, что злоумышленники проникли на верхний этаж дома, где их неожиданно застала теща исполнителя. На ее крики прибежали остальные члены семьи, по которым преступники открыли огонь. В результате Круг получил два тяжелых ранения, от которых вскоре скончался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Тверской области отметили очередную годовщину со дня рождения Михаил Круга.