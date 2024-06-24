Вучич призвал МВД готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе

Президент Сербии Александр Вучич призвал МВД страны готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе до конца года.

«Живем в мире, где нет безопасности, стабильности, и невозможно с легкостью рассматривать то, что будет происходить до конца этого года, а тем более планировать многое на будущее. Поэтому мы должны думать о своей стране и хорошо подготовиться к каждому возможному сценарию, хорошо понимать, что происходит в мире, в Европе, и где во всем этом находится Сербия», — заявил Вучич на церемонии награждения в день МВД республики.

Сербский лидер призвал правоохранителей быть готовыми к намного более тяжелому периоду и обеспечить все имеющиеся резервы.

«Насколько тяжело бы ни было в Европе и мире, каждая пядь сербской земли должна быть безопасна», — подчеркнул Вучич.

Профессор МГИМО Стеван Гайич ранее предположил, что Сербия готовится к войне с НАТО. Такие выводы он сделал после сообщений о закупке Сербией комплексов реактивных систем залпового огня и разработке собственных беспилотников, а также заявлений Вучича о намерении приобрести истребители.

По словам Гайича, такое поведение лидера Сербии обусловлено недовольством политикой НАТО. Эксперт считает милитаризацию Сербии правильным, но поздно начатым процессом. Страна может оказаться неготовой перед битвой с НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Вучич предупредил граждан Сербии о тяжелых временах.