Ботулизм не ушел? В нескольких регионах России выявлены новые случаи заражения

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Новые случаи заражения ботулизмом выявлены еще в трех регионах России

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Счет отравившимся идет на сотни.

Ботулизм выявлен еще в трех регионах России. В Ярославской области сообщается сразу о двух новых случаях, по одному — в Тамбовской в Костромской. До этого они фиксировались в Москве и Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане.

Счет отравившимся идет на сотни. По последним данным Минздрава РФ, больше 200 заболевших сейчас в больницах, около 40 на ИВЛ. Выписаны порядка 150 человек.

После массового отравления возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, источником заражения стали салаты с фасолью из службы доставки готовой еды. По всей стране уже изъяли более 250 тонн опасных продуктов. Повар фирмы, готовившей блюда, сейчас в СИЗО, еще трое фигурантов решили обжаловать домашний арест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врач рассказал о действиях при подозрении на ботулизм до скорой. Можно ли успеть помочь себе самостоятельно?

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