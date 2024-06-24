Гендиректор НМГ Баланова анонсировала новый рейтинг социально-преобразующего контента

Национальная Медиа Группа (НМГ) в рамках «Российской креативной недели» представит новый рейтинг социально-преобразующего контента России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в понедельник — 24 июня, заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Удивительный метод создания рейтинга социально-преобразующего контента России НМГ разработала три года назад. По итогам 2023 года рейтинг сформирован из более 30 кинолент, которые были отобраны экспертами и затрагивают социально значимую тему.

«Когда мы составляли рейтинг в этом году, мы увидели две четкие группы лидеров. Одна группа лидеров из трех лент, которая поднимает очень важные темы и проблемы, но при этом воздействуют на узкую аудиторию, и вторая группа — это пять лидеров, которые действительно стали хитами и принесли социальные темы в научную широкую аудиторию. Из важных и очень приятных для нашей киноиндустрии новостей, которыми можно поделиться уже сегодня, 94% россиян в 2024 году позитивно оценивают качество отечественного киноконтента, а за последний год этот показатель вырос на шесть процентных пунктов», — рассказала гендиректор НМГ.

Светлана Баланова подчеркнула, что за последние три года показатель тех, кто высоко оценил качество российского кино, вырос на 26%.

По ее словам, основными причинами, которые зрители отметили в исследовании, являются ориентация на широкую аудиторию и разнообразие тем, соответствие ценностной картине зрителя, в том числе, развитие онлайн-кинотеатров.

Она также назвала три важные социально-значимые темы, которые зрители желают видеть в российском кино: любовь к семье, патриотизм и любовь к Родине, отказ от вредных привычек.

Презентация рейтинга состоится 4 июля.

Фестиваль-форум «Российская креативная неделя» пройдет с 3 по 5 июля в ИНТЦ «Ломоносов». Он традиционно станет площадкой для общения креативных предпринимателей, технологических компаний, институтов развития, образования, представителей власти и регионов. Ожидается более 300 спикеров.