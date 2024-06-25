Самое оно в жаркий летний день! Рецепт традиционного лимонада

Даже после одного глотка этого сладкого напитка можно избавиться от сухости во рту и ощутить свежесть!
Фото: www.globallookpress.com / Debi Treloar
Многие в жаркий летний день для утоления жажды пьют воду, чаще всего не газированную, не сладкую. Но забывают, что и лимонад отлично может избавить от сухости во рту и придать ощущение свежести.
В День лимонада, который отмечают 25 июня, издание 7Дней.ru рассказало рецепт простого в приготовлении традиционного домашнего напитка.
Ингредиенты:
- Лимон — три штуки;
- Лайм — две штуки;
- Мята — один пучок;
- Сахарный сироп — 70 миллилитров;
- Вода — один литр;
- Лед — 150 граммов.
Способ приготовления:
Для начала в графин необходимо выжать сок из лимонов и лайма, далее туда положить лед, сахарный сироп и листья мяты. Все перемешать и добавить нарезанные дольки лимона.
Следом залить все водой и снова перемешать. В отдельный стакан добавить также лед, кусочек лимона и листья мяты. Налить лимонад и украсить долькой лайма. Можно пробовать освежающий напиток!
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