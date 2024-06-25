Самое оно в жаркий летний день! Рецепт традиционного лимонада

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

Даже после одного глотка этого сладкого напитка можно избавиться от сухости во рту и ощутить свежесть!

Самое оно в жаркий летний день! Рецепт традиционного лимонада

Фото: www.globallookpress.com / Debi Treloar

Многие в жаркий летний день для утоления жажды пьют воду, чаще всего не газированную, не сладкую. Но забывают, что и лимонад отлично может избавить от сухости во рту и придать ощущение свежести.

В День лимонада, который отмечают 25 июня, издание 7Дней.ru рассказало рецепт простого в приготовлении традиционного домашнего напитка.

Ингредиенты:

  • Лимон — три штуки;
  • Лайм — две штуки;
  • Мята — один пучок;
  • Сахарный сироп — 70 миллилитров;
  • Вода — один литр;
  • Лед — 150 граммов.

Способ приготовления:

Для начала в графин необходимо выжать сок из лимонов и лайма, далее туда положить лед, сахарный сироп и листья мяты. Все перемешать и добавить нарезанные дольки лимона.

Следом залить все водой и снова перемешать. В отдельный стакан добавить также лед, кусочек лимона и листья мяты. Налить лимонад и украсить долькой лайма. Можно пробовать освежающий напиток!

Ранее 5-tv.ru рассказывал рецепт куриного шашлыка с фирменным салатом и десертом из вафель с ананасами.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
87.28
-0.09 93.73
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:14
Секретное оружие: ученые выявили еще одно полезное свойство чеснока
1:56
«Приступ со всеми вытекающими»: маленький сын Саши Черно попал в реанимацию
1:34
«Планетный убийца»: астероид размером с Эверест приблизится к Земле
1:16
Десятки нарушений и неработающая сигнализация: что известно о пожаре во Фрязино
0:58
Эрдоган осудил теракт в Дагестане во время телефонного разговора с Путиным
0:36
«Надо рожать!» — Виктория Боня волнуется за Ольгу Бузову

Сейчас читают

«Врет!»: Алсу обвинила Анастасию Решетову в связи с ее бывшим мужем
Вечеринка мыльных пузырей в Казани обернулась трагедией
Угроза жизни: названы четыре главных симптома обезвоживания
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака