Женщина пострадала в результате массированной атаки ВСУ на Белгород

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 121 0

Ее экстренно госпитализировали в городскую больницу.

Женщина пострадала в результате массированной атаки ВСУ на Белгород

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками по Белгороду и Белгородской области пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал Гладков.

Кроме того, повреждены и здания. В Белгороде в четырех квартирах четырех многоквартирных домов после удара выбило окна. Повредились также фасады двух коммерческих объектов, осколками посечены четыре автомобиля и повреждена линия газоснабжения. А в поселке Северный Белгородского района в трех квартирах выбило окна.

К слову, несколько дней назад, 23 июня, боевики атаковали Севастополь. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Четыре из них были сбиты силами ПВО, а одна подорвалась осколочной частью в воздухе над городом.

По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков на Севастополь ранения получили более 150 человек, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое несовершеннолетних.

Следственный комитет России квалифицировал ракетную атаку армии Украины на Севастополь как террористический акт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до особого распоряжения.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявили Днем траура по погибшим в результате атаки ВСУ. В обоих регионах отменили культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные программы на телевидении и радио. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал хронологию теракта в Дагестане.

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