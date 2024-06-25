Чувствуют себя как рыба в воде: Киркоров принял решение вывезти детей из России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 152 0

Филипп Киркоров отправил детей учиться в ОАЭ

Чувствуют себя как рыба в воде: Киркоров принял решение вывезти детей из России

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Секрет поп-короля вскрыл его папа — Бедрос Киркоров.

Певец Филипп Киркоров решил отправить дочку Аллу-Викторию и сына Мартина учиться за границу. Сам артист не хотел, чтобы эту новость узнали все, однако она все же просочилась, точнее ее вскрыл близкий человек поп-короля — его папа Бедрос Киркоров.

В одной из программ на федеральном канале он признался, что сильно скучает по внукам, ведь они теперь живут далеко. Он добавил, что надеется пожить подольше, чтобы увидеть, как взрослеют детки.

Вскоре Киркоров решил опровергнуть слова папы. Но некоторые источники, все же выяснили, в какую страну певец отправил детей. Telegram -канал «Светский хроник» сообщил, что дочка артиста теперь учится в частной школе в ОАЭ. В этом году летние каникулы у нее начнутся лишь в июле, поэтому девочка пока продолжает трудиться.

«Среди учеников большинство русских. Алла уже освоилась, завела подруг и даже собирается записывать трек», — сообщил источник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Филипп Киркоров не хочет до старости обеспечивать своих детей.

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