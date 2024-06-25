Ломает жизнь ребенка? Зачем Дана Борисова разрешила ринопластику дочери

Психика девочки находится под угрозой, по мнению психологов.

На днях интернет возмутила новость о том, что телеведущая и актриса Дана Борисова решила подарить на семнадцатилетие своей дочери пластическую операцию по изменению формы носа. Многие пользователи сети посчитали такой подарок неприемлемым, особенно для несовершеннолетней девочки.

Издание 5-tv.ru связалось с психологом-сексологом Александрой Миллер и попыталось выяснить — что же кроется за такими странными желаниями дочки звезды.

В первую очередь специалист отметила, что в 17 лет психика ребенка все еще не сформирована — девочка скорее всего еще не уверена в себе.

Она проходит через очень сложный не закончившийся пубертатный период. Для принятия подобных решений у человека должен быть хотя бы минимальный жизненный опыт.

Ребенок еще не знает жизни, у нее еще толком не было каких-то серьезных отношений, но уже хочет переделать свою внешность. Это может понести серьезные последствия, потому что, во-первых, в начале должна девушка обрести хоть какую-то уверенность в себе.

«Какие-то цели у нее должны появиться в голове, ценности, а потом уже желание менять свою внешность. Потому что, если мы пойдем от противного, начнем сначала менять внешность, а потом уже обзаводиться какими-то навыками жизненными, то завтра ей может не понравиться новый нос, который она сделала, и она заново его переделает и так далее. Я не против абсолютно пластики и ринопластики, в том числе, но только тогда, когда человек это делает осознанно», — поясняет Миллер.

Психолог рассказала, что наша внутренняя позиция гораздо важнее внешней, но в процессе формирования этой самой внутренней позиции задействовано множество факторов. Во-первых, любая девочка воспринимает этот мир через фигуру мамы — это неоспоримый факт.

Проблема здесь заключается в том, что Дана Борисова в принципе не уверена в себе. По словам эксперта, в ее случае имеют место вопросы с алкоголем и запрещенными препаратами, что не могло не повлиять на психику ее дочери.

«Конечно, как она может воспринимать этот мир в радужных красках, и как она может говорить о том, что она такая красивая? Скорее всего, это недолюбленный ребенок, ведь там был развод родителей. Потому что также заставляет поверить в себя и в свою красоту папа.

Вот если папа условно не говорит через каждые две секунды, какая его дочка красивая, как он ее любит и какая она прекрасная, то, конечно, отсюда берется масса нюансов. Поэтому очень важно, чтобы даже после развода оба родителя принимали активное участие в жизни ребенка», — считает специалист.

Более того, эксперт предположила, что у наследницы знаменитости в будущем может развиться дисморфофобия. При этом психическом расстройстве человек не принимает свою внешность и свое тело, или какие-то свои части тела.

Однако, психолог объяснила, что в женщине важны не какие-то особенности внешности, а то, насколько уверенно она себя ведет, насколько она сама не заморачивается по поводу нюансов во внешности. Это играет ключевую роль не только в ее собственном восприятии себя, но и в мнении окружающих.

Последствия подобных проблем с самооценкой могут быть самыми печальными. Юная девушка постоянно будет хотеть переделывать свою внешность, так как все время будет считать, что она недостаточно хороша или недостаточно красива.

«Вот эта гонка за совершенством может быть длинной в жизнь. Например, худеть ребенку в 17 лет из-за каких-то серьезных проблем с лишним весом — это одно. Ты в таком случае, конечно же, заботишься о своем ребенке, ведешь его к диетологу, если там какое-то ожирение, опасность для здоровья.

А здесь еще, по сути, не сформировано ничего, гормональный фон не установлен, то есть он еще прыгает. Очень многие в этом возрасте набирают лишний вес, но это не говорит о том, что нужно стремительно, невероятно сильно худеть, что, кстати, может дать огромный сбой», — поясняет психолог.

Миллер также считает, что плохим примером для девочки могла послужить сама Дана, так как она также злоупотребляет пластическими операциями.

Поэтому, насмотревшись на маму, девочка может гнаться за эфемерными идеалами и постоянно быть недовольной собой и сосредотачиваться на каких-то нюансах, которые постоянно будут ее не удовлетворять.

Эксперт предупреждает, что отсюда может взяться склонность к запрещенным препаратам, потому что зачастую люди, которые постоянно недовольны собой, ищут выход эмоций и способ снять накопившийся таким непринятием своей внешности стресс.

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