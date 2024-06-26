Буйный месяц: в июле Землю накроют мощные магнитные бури

Лето этого года станет богатым на вспышки на Солнце.

Этим летом россиян ждут многочисленные магнитные бури из-за вспышек на Солнце. Издание URA.RU рассказало, когда именно ждать солнечной активности и как пережить этот период метеозависимым людям.

Богатым на солнечные всплески будет второй месяц лета. Бури мощностью в три балла ожидаются 1, 16 и 17 июля. Продолжительные, но не слишком продолжительные вспышки на Солнце эксперты прогнозируют 6, 7, 27 и 28 июля.

Метеочувствительным людям рекомендуется не забывать про лекарства, которые обычно улучшают самочувствие. Их стоит держать поближе. Кроме того, важно ограничить употребление алкоголя и напитков с кофеином и снизить количество физических нагрузок.

Гипертоникам лучше пить больше чистой воды и отказаться от соли, а гипотоникам стоит обратить внимание на настойку элеутерококка или лимонника.

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