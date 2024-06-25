«Жалеет, значит, любит»: Нонна Гришаева раскрыла секрет прочного брака

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 106 0

Актриса Нонна Гришаева: мне повезло с мужем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Артистка уже более 17 лет находится в счастливом замужестве с Александром Нестеровым.

Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева поделилась с 5-tv.ru своим секретом сохранения внутренней гармонии и семейного счастья. Он заключается в партнерстве и взаимопомощи между супругами.

Актриса вот уже более 17 лет находится в счастливом браке с коллегой по цеху Александром Нестеровым. Супруги видятся не только дома, но и на работе. Гришаева является художественным руководителем Театра РОСТА в Царицыно, а Нестеров служит там же главным режиссером. Любимый очень помогает жене, тем самым избавляя ее от лишних переживаний.

«Мне просто повезло. <…> Он (муж — Прим. ред.) — мой помощник большой. Он мне очень помогает. Я ему бесконечно за это благодарна. Он берет на себя часть обязанностей тех, которыми на самом деле должна заниматься я», — отметила актриса.

Гришаева много снимается и работает в других театрах, и поэтому супруг приходит ей на помощь, решая множество проблемных вопросов. Взаимовыручка и понимание между Гришаевой и Нестеровым позволяют Нонне оставаться сильной женщиной за сильным мужчиной.

«В этом, наверное, и есть секрет и счастье мое. Партнерство, взаимопомощь друг к другу. Собственно, это секрет и семейного счастья», — считает Гришаева.

Артистка припомнила слова своей прабабушки, которая не раз говорила, что если мужчина жалеет, значит любит. Также влюбленные актеры не забывают удивлять друг друга, придумывая разные приятные сюрпризы.

Полное интервью с Нонной Гришаевой смотрите в рамках спецпроекта 5-tv.ru в Дзен.

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