Приведут к бедам и разлуке: какие подарки нельзя делать

В попытке обрадовать именинника можно серьезно испортить ему жизнь.

Кто не любит, когда ему дарят подарки? Пожалуй, таких людей единицы. Подарки дарят положительные эмоции, радуют. Но есть определенные вещи, которыми можно изрядно испортить жизнь имениннику.

К примеру, как пишет издание Rsute.ru, ни в коем случае нельзя дарить зеркало. Считается, что этот предмет магический и через него наводят порчи и болезни.

А некоторые и вовсе используют зеркало в качестве проводника для существ из потустороннего мира. Кроме того, этот предмет скапливает в себе негативную энергию, которую можно передать имениннику. Поэтому лучше всего зеркало покупать самостоятельно.

Другим запретным подарком являются парные элементы одежды. Принято считать, если мужчине подарить носки — это может привести к краху семьи, ведь представитель сильного пола может уйти.

А подаренное нижнее белье может подтолкнуть мужчину к измене, шарфы, перчатки и варежки — к ссорам и разладу между именинником и дарителем. А также не стоит дарить любые вещи желтого цвета, так как он символизирует разлуку.

Также стоит позабыть об украшениях из жемчуга. Да, они красивые и элегантные, но издревле считается, что жемчуг — это слезы морских нимф, вынужденных завлекать мужчин в пучину.

Поэтому подарок из жемчуга может принести несчастья и беды. Но если купить украшение из жемчуга себе, оно сможет укрепить женственность и сексуальность, а также помочь найти мужчину мечты.

Возможно, о таком подарке мало кто задумывается, но все же. Не стоит дарить колющие и режущие предметы: ножи, катаны, ножницы, вилки, секаторы на дачу. По народным поверьям, острие привлекает нечистую силу, и злой дух может проникнуть в дом именинника вместе с подарком.

Кроме того, стоит позабыть о часах в качестве подарка. Они сулят разлад после остановки стрелок, а пока работают, будут отбирать годы жизни у человека.

Но если все же этот подарок уже куплен, стоит попросить именинника отдать дарителю несколько рублей. Так можно будет обойти негативное влияние примет, будто человек сам купил себе этот аксессуар.

А еще не лучшим подарком будут нательные крестики, цепочки, иконы, носовые платки и свечи.

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