Побочный эффект курения: как выросшие в горле волосы чуть не убили мужчину

Мужчине потребовалась 14 лет, чтобы избавиться от необычного недуга, который он приобрел из-за сигарет.

Мужчина из Австрии курил 17 лет, и с ним случилось страшное. У него начались проблемы с дыханием из-за выросших в полости рта волос. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Курильщик пристрастился к сигаретам в 1990 году, а в 2007-м обратился к врачам. Он пожаловался на охрипший голос, регулярный кашель и наличие проблем с дыханием. Обследование показало, что в горле у мужчины выросли волосы. Они появились в том месте, где ему в детстве делали трахеотомию.

Во время осмотра врачи удалили волосы, но они начали снова расти. Курить мужчина не бросал, но принимал антибиотики, выписанные медиками. Также он периодически посещал клинику, чтобы специалисты избавили его от волос. И так на протяжении 14 лет.

Окончательно избавиться от волос в горле мужчина смог только в 52 года в 2022 году, когда решил завязать с курением раз и навсегда. Тогда ему и сделали последнее удаление волос лазером.

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