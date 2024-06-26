Помощник в постели: какой продукт повышает либидо

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 298 0

Врач-диетолог Ньюман-Бейнарт: морские водоросли повышают либидо

Помощник в постели: какой продукт повышает либидо

Фото: www.globallookpress.com / Christin Klose

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кто часто потребляет его в пищу, сможет замедлить процесс старения своего организма.

Богатые различными витаминами и полезными жирами морские водоросли при регулярном употреблении могут повысить интимное влечение. Об этом рассказал врач-диетолог Наоми Ньюман-Бейнарт британской газете Daily Mail.

Специалист пояснил, что в морских водорослях содержится йод, который положительно влияет на щитовидную железу. За счет этого замедляется процесс старения, улучшается состояние кожи и волос.

Морские водоросли также могут помочь нормализовать пищеварение и похудеть. Продукт также избавит от воспалений, а за счет наличия в составе морских водорослей жирных кислот, можно положительно воздействовать на либидо.

Кроме того, поедая регулярно морские водоросли, человек заметит, как у него волосы становятся крепкими, упругими и более здоровыми.

«Гормоны щитовидной железы помогают контролировать рост волосяных фолликулов, поэтому, когда уровень гормонов щитовидной железы низкий, волосяные фолликулы могут перестать восстанавливаться», — добавил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая диета, появившаяся в середине ХХ века, поможет предотвратить болезни сердца.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
87.81
0.53 94.11
0.38
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 202...

Последние новости

21:48
Буйный месяц: в июле Землю накроют мощные магнитные бури
21:32
Тайга и болота: медикам сложно добраться до места схода поезда в Коми
21:24
В России создают вакцину от ботулизма
21:08
С места схода поезда Воркута — Новороссийск в Коми эвакуировали 14 человек
20:57
«Не можете звать себя цивилизацией»: последние подробности об освобождении Ассанжа
20:40
Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля

Сейчас читают

«Весь цивилизованный мир» вдруг понял: в Евразии уже рождается другой мир — без них
Краткий чек-лист, чтобы устроить идеальный пикник с друзьями
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
«Это по сути обморок»: может ли тепловой стресс грозить отказом органов человека

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака