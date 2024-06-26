Помощник в постели: какой продукт повышает либидо

Кто часто потребляет его в пищу, сможет замедлить процесс старения своего организма.

Богатые различными витаминами и полезными жирами морские водоросли при регулярном употреблении могут повысить интимное влечение. Об этом рассказал врач-диетолог Наоми Ньюман-Бейнарт британской газете Daily Mail.

Специалист пояснил, что в морских водорослях содержится йод, который положительно влияет на щитовидную железу. За счет этого замедляется процесс старения, улучшается состояние кожи и волос.

Морские водоросли также могут помочь нормализовать пищеварение и похудеть. Продукт также избавит от воспалений, а за счет наличия в составе морских водорослей жирных кислот, можно положительно воздействовать на либидо.

Кроме того, поедая регулярно морские водоросли, человек заметит, как у него волосы становятся крепкими, упругими и более здоровыми.

«Гормоны щитовидной железы помогают контролировать рост волосяных фолликулов, поэтому, когда уровень гормонов щитовидной железы низкий, волосяные фолликулы могут перестать восстанавливаться», — добавил специалист.

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