Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову исполняется 80 лет

Эфирная новость 50 0

Сегодня у компартии — более 160 тысяч сторонников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Свой юбилей сегодня отмечает один из самых известных и неординарных политиков России: лидеру КПРФ Геннадию Зюганову исполняется 80.

В рядах компартии Геннадий Андреевич почти всю сознательную жизнь. Политик четырежды баллотировался на пост президента и каждый раз уверенно занимал второе место.

В начале своей политической карьеры — в роковом для Советского Союза 1991 году — Зюганов резко раскритиковал Горбачева и его перестройку.

«Лучше мы уберегли тогда страну, и мы были впереди планеты. Тогда мы упустили эту историческую возможность. Вот сейчас не упустить» Чтобы сейчас победить, надо быть сплоченными», — говорит Геннадий Зюганов.

У КПРФ сегодня более 160 тысяч сторонников. Но к 80-летию Зюганов подошел не только с мощным политическим бэкграундом. Он — примерный семьянин: двое детей и восемь внуков!

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
87.81
0.53 94.11
0.38
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 202...

Последние новости

21:48
Буйный месяц: в июле Землю накроют мощные магнитные бури
21:32
Тайга и болота: медикам сложно добраться до места схода поезда в Коми
21:24
В России создают вакцину от ботулизма
21:08
С места схода поезда Воркута — Новороссийск в Коми эвакуировали 14 человек
20:57
«Не можете звать себя цивилизацией»: последние подробности об освобождении Ассанжа
20:40
Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля

Сейчас читают

«Весь цивилизованный мир» вдруг понял: в Евразии уже рождается другой мир — без них
Краткий чек-лист, чтобы устроить идеальный пикник с друзьями
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
«Это по сути обморок»: может ли тепловой стресс грозить отказом органов человека

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака