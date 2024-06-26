«Это очень круто!» — Леон Кемстач желает выступить на «Алых парусах»

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 62 0

Леон Кемстач мечтает выступить на «Алых парусах»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Алые паруса 2024

Активно набирающий популярность 15-летний актер недавно занялся музыкальной карьерой. Вместе с Игорем Матвиенко они выпустили песню «Как быть».

Исполнитель роли Пальто в «Слове пацана» Леон Кемстач готов в будущем принять участие в концертной программе главного выпускного «Алые паруса». В этом он признался 5-tv.ru в кулуарах XI Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

«Я бы сказал, да. Я бы, безусловно, согласился, если бы меня позвали. Да и сам бы просто так приехал. Это очень круто. Выступить? Почему нет? Я максимально к этому открыт. Я стал более ответственно и серьезно развиваться в музыкальной деятельности. Она меня зацепила особенно после того, как я выступил на Петровской Ассамблее в Петербурге и спел там свой трек «Как быть», — признался юноша.

Сам праздник «Алые паруса» Кемстач считает захватывающим и душевным.

«Те самые даже алые паруса, которые проплывают по Неве в Петербурге. Это безумно красиво. Это захватывает дух», — делится впечатлениями от увиденного в соцсетях актер.

Леон Кемстач добавляет — если бы так случилось, что его выпускной бы прошел в Петербурге, то он был бы счастлив.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, концерт на Дворцовой площади начнется 28 июня в 22:00 по московскому времени и продлится два часа 40 минут. После чего в самое темное время суток в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу. Под тысячи залпов салюта бриг «Россия» с алыми парусами пройдет через створы Троицкого и Дворцового мостов, совершит свой изящный разворот, а тысячи вчерашних школьников загадают желания.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Тема:
Алые паруса 2024
26 июн
Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля
26 июн
«Знаменитые Белые ночи»: Дьяченко считает «Алые паруса» прогремевшим на весь мир праздником
25 июн
350 костюмов для «Алых парусов-2024»!
25 июн
Самая красочная ночь: как проходит подготовка к «Алым парусам» в Петербурге
24 июн
Не имеет аналогов в мире: какие престижные награды завоевал праздник «Алые паруса»
24 июн
«Алые паруса» на Азовском море: как в Мариуполе прошло самое ожидаемое событие лета
24 июн
Новая традиция: как прошли «Алые паруса» в Мариуполе
24 июн
Праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Мариуполе
23 июн
Финишная прямая: организаторы «Алых парусов» раскрыли детали подготовки к празднику
21 июн
Больше не секрет! Кто станет хедлайнером праздника «Алые паруса»?
+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
87.81
0.53 94.11
0.38
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 202...

Последние новости

21:48
Буйный месяц: в июле Землю накроют мощные магнитные бури
21:32
Тайга и болота: медикам сложно добраться до места схода поезда в Коми
21:24
В России создают вакцину от ботулизма
21:08
С места схода поезда Воркута — Новороссийск в Коми эвакуировали 14 человек
20:57
«Не можете звать себя цивилизацией»: последние подробности об освобождении Ассанжа
20:40
Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля

Сейчас читают

«Весь цивилизованный мир» вдруг понял: в Евразии уже рождается другой мир — без них
Краткий чек-лист, чтобы устроить идеальный пикник с друзьями
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
«Это по сути обморок»: может ли тепловой стресс грозить отказом органов человека

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака