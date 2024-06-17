Долгожданный праздник! Как идет подготовка к «Алым парусам»

Уже 28 июня акваторию Невы снова озарят тысячи залпов фейерверков, а вчерашние 11-классники загадают свои желания.

На Дворцовой площади Петербурга начали появляться первые очертания сцены для фестиваля «Алые паруса». До главного праздника российских выпускников осталось меньше двух недель, в этом году его команда не намерена понижать планку грандиозного события. Декорации в этот раз получат принципиально новую форму, чтобы буквально каждый из тысяч гостей не пропустил ни одной детали представления.

Кроме того, появился список артистов. Всех подробностей организаторы, конечно же, не раскрывают, но некоторые секреты все же удалось узнать корреспонденту «Известий» Максиму Облендеру.

Словно иллюстрируя строки из повести-феерии «Алые паруса», чудеса здесь тоже делают своими руками. Команда главного праздника российских выпускников приближает волшебную ночь. В центре Петербурга на Дворцовой площади буквально растет крона сцены.

«В этом году создатели сцены максимально отказались от стенок. Так что сцена отлично просматривается со всех сторон. Внешне она напоминает дерево, что хорошо подходит под основную тему праздника, а в этом году это — семья. Каждое выступление артиста, каждый блок программы — это история разных семей: а у родителей разные профессии, у детей — разные хобби. Так что на сцене будут и артисты театра, и гимнасты на самой крыше, и хор, и даже оркестр», — говорит корреспондент.

Всегда интрига, кто же из звезд поднимется на эту сцену. Кому доверят управлять жаркими танцами. Хедлайнера и ведущих традиционно до последнего держат в секрете. Но остальные имена уже известны. IOWA, ST, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Amirchik, Алсу.

«Кто-то подбирался исходя из рейтингов и наград прошлого года — „лучший артист“, „лучший альбом“. Естественно, мы на это смотрим. Смотрим то, что слушает молодежь, что им интересно», — сказала продюсер по работе с артистами Светлана Учителева.

Более 15 тонн декораций для сцены: бутафорию, тюки тканей в столице грузят в трейлеры для отправки в Петербург. В ближайшие дни все должно быть смонтировано, чтобы артисты приступили к репетициям на площадке. Жужжат швейные машинки. Выкройки, эскизы мелькают на мониторах.

«Под видео-контент подбираются костюмы и все это состыковывается вместе. С графикой, с артистами, с посылами. Мы шьем более 150 костюмов. Плюс еще у нас есть блоки, мы привлекли актеров, даже театр мы никогда не привлекали, с их костюмами, эксклюзивными», — говорит генеральный продюсер концертной части Лидия Бутузова.

Увидеть все это не терпится выпускникам. Лиза сдала ЕГЭ по литературе на сто баллов. Впереди — экзамены в институт. Она мечтает стать телеведущей.

«Я жду каких-то новых эмоций. Я никогда вживую не видела „Алые паруса“, я бы очень хотела на них посмотреть: как „Алые паруса“ проезжают под разводными мостами и салют, конечно же, он очень красивый», — говорит выпускница Елизавета Шаталова.

Совсем скоро бриг вновь поднимет «Алые паруса». Праздник еще ленинградских выпускников, возрожденный в 2005-м году банком «РОССИЯ», правительством Петербурга и Пятым каналом за свою долгую историю обрел небывалый масштаб, собрал ключевые награды в мире ивент-индустрии.

Уже 28 июня акваторию Невы снова озарят тысячи залпов фейерверков, а вчерашние 11-классники загадают свои желания, едва белой ночью белый бриг под «Алыми парусами» начнет разворачиваться на речных волнах.