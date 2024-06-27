«Это супер»: «Алые паруса» оставили незабываемые впечатления у группы «Город 312»
Гитаристка «Город 312» Мария Притула считает «Алые паруса» теплым воспоминанием
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Коллектив несколько раз принимал участие в шоу на берегах Невы.
Только приятные воспоминания оставили «Алые паруса» у гитаристки группы «Город 312» Марии Притулы. Эмоциями она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru.
«Мы там выступали и не раз, поэтому у нас только теплые воспоминания. Это супер», — заявила артистка.
Мария Притула с особой трогательностью подметила, что такой праздник можно только поддерживать, потому что это связано с окончанием школы и новой жизнью.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о появлении новой традиции в истории «Алых парусов» — проведение праздника в Мариуполе.
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