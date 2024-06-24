«Алые паруса» на Азовском море: как в Мариуполе прошло самое ожидаемое событие лета
В городе-побратиме Петербурга Мариуполе прошли «Алые паруса»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Самым эффектным моментом стал проход яхты «Ассоль».
«Алые паруса» дошли до Мариуполя! Самое ожидаемое событие для сотен выпускников первыми увидели вчерашние школьники из города-побратима Петербурга!
Для ребят подготовили праздничный концерт и масштабное световое шоу, специально для которого привезли 50 тонн оборудования. Но, пожалуй, самым эффектным моментом стал проход яхты «Ассоль» под алыми парусами! Вместе с выпускниками невероятное шоу увидела и корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.
На пирсе на несколько секунд все замирает. Дыхание перехватывает. За колоннами появляются те самые «Алые паруса». Еще несколько секунд и уже невозможно сдержать эмоции.
Белоснежная «Ассоль» проходит так близко, что, кажется, можно дотронуться рукой. Алые паруса развеваются на ветру, отражаясь в водной глади. Это — символ будущего, надежды и юношеского задора.
«Это замечательно! Всегда хотелось увидеть „Алые паруса!“ Очень рада, что получилось», — признается выпускница МБОУ «СШ № 59» из Макеевки Валерия Новикова.
Несколько фигур на флайбордах одновременно взмывают ввысь. В ночном небе они — словно сказочные существа.
Выпускники собрались на пирсе задолго до кульминации праздника, чтобы выяснить, кто самый нарядный, сфотографироваться, подурачиться, потанцевать под любимые треки, разобрать подарки от организаторов.
В этом году организаторы сделали шоу еще ярче. Для одного только светового оформления потребовалось около 350 приборов. Были опасения, что не удастся воплотить все задуманное — погода в эти дни то и дело проявляла характер. Но все получилось — при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства города, Пятого канала и Фонда помощи детям Донбасса.
«Всем хотелось сделать здесь праздник. И поэтому мы увеличили полностью историю по динамическому свету, добавили еще различных световых конструкций, которых не было в прошлом году», — говорит режиссер телеканала РЕН ТВ Сергей Айрапетов.
Первые «Алые паруса» в Мариуполе провели еще в 2022-м, через месяц после окончания боевых действий. Город тогда почти полностью был в руинах: без света, без воды, без инфраструктуры.
Но оставить выпускников без праздника просто не могли. Экстренно разминировали часть акватории. Привезли технику, специалистов, и самое главное, обеспечили безопасность.
«Ассоль» — первая яхта, которую спустили на воду после освобождения Мариуполя. Маневрировать в такой маленькой бухте — непростая задача и под силу только очень опытным капитанам. Проход занимает всего пять минут, но зато сколько эмоции!
«Алые паруса» появляются только в двух городах России. Самый масштабный праздник выпускников проходит в Санкт — Петербурге. Но в Мариуполе ждут его с особым трепетом.
Те, кому выпало отмечать впускной не на Неве, а на Азовском море, ни о чем не жалеют. Их «Алые паруса» — такой же символ надежды. И их желания, загаданные в момент прохода «Ассоли», обязательно сбудутся! Они верят, они смогут и у них все получится!
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