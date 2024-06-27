Не только красное мясо? Какие продукты помогут поднять гемоглобин

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 79 0

Врач-диетолог Ростова: для поднятия гемоглобина нужно есть креветки и мидии

Не только красное мясо? Какие продукты помогут поднять гемоглобин

Фото: www.globallookpress.com / © Doukdouk

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Что необходимо включить в меню, чтобы справиться с железодефицитной анемией?

Поднять гемоглобин в крови поможет употребление морепродуктов, овощей и яиц. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, диетолог Лариса Ростова.

По ее словам, важно, чтобы железо не просто поступало в организм, но и хорошо усваивалось. Поэтому одновременно стоит включать в свой рацион пищу, богатую витаминами группы В, а также аскорбиновую кислоту.

«Для того, чтобы вылечить железодефицитную анемию, нам нужны животные и растительные белки. Многим уже известно, что гемоглобин можно поддержать при употреблении говядины, баранины, свинины, то есть красных сортов мяса. Однако также достаточное количество железа содержит индюшатина, яйца и морепродукты», — отметила Ростова.

Важно не забывать включать в меню овощи и зелень, также хороший процент содержания полезных веществ есть в шпинате и водорослях. Кроме того, специалист советует отдавать предпочтение морской, а не речной рыбе, а еще мидиям и креветкам.

Среди растительных белков диетолог особенно выделила гранат. Дело в том, что железо в нем усваивается организмом полностью и без «вспомогательных» веществ. Поэтому диетолог рекомендует пить гранатовый сок прямого отжима.

При этом стоит помнить, что гемоглобин начнет повышаться не сразу, а примерно через три недели.

Ранее 5-tv.ru писал, из-за каких болезней на теле появляются пигментные пятна. Они также связаны с железодефицитной анемией, но не только.

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