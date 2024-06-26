«Имеют право на отдых»: в Госдуме объяснили необходимость доплаты к страховой пенсии

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Введение доплаты к страховой пенсии для россиян со стажем не менее 30 лет будет для них заслуженным вознаграждением. Принятие данного законопроекта позволит поднять уровень жизни таких пенсионеров. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT.

«Наши граждане, которые 30 лет и более трудились на благо страны, вкладывались в ее экономику, имеют полное право на заслуженный отдых в старости», — сказал политик.

Слуцкий объяснил, что гарантированная доплата до размера двух прожиточных минимумов обеспечит рост уровня жизни пенсионеров, а также предоставит им возможность заниматься своим здоровьем, помогать с внуками и путешествовать по России.

Соответствующий законопроект внесли 26 июня в Государственную думу депутаты ЛДПР во главе со Слуцким. Как сообщал телеканал со ссылкой на копию документа, механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости предлагается в целях увеличения материального обеспечения пенсионеров, которые имеют стаж работы не менее 30 лет.

В случае принятия меры деньги россияне будут получать в размере до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России. Однако есть «но»: в случае одновременного права на получение такой доплаты к пенсии и соцдоплаты к страховой пенсии по старости (предусмотрена проектом) будет установлен один размер выплаты.

«При этом… их общая выплата должна достигнуть двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России и достичь чуть более 26 тысяч рублей», — уточнили в материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума в первом чтении одобрила индексацию пенсий работающим пенсионерам. Ожидается, что мера начнет действовать снова с 2025 года. Уже известно: минимальная прибавка к пенсии составит около полутора тысячи рублей.