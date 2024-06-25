Госдума в первом чтении одобрила индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Ожидается, что мера начнет действовать снова с 2025 года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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В Госдуме сегодня в первом чтении одобрили законопроект, который касается миллионов россиян. Речь о работающих пенсионерах, им с 2025 года вновь начнут индексировать выплаты. Эту практику в нашей стране прекратили в 2016-м.

Уже известно, что минимальная прибавка к пенсии составит около полутора тысячи рублей. Инициатором решения данного вопроса был губернатор Петербурга Александр Беглов. Эту тему он поднял на двусторонней встрече с президентом перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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