«Создают проблемы на ровном месте»: Боня жестко прошлась по Сысоевой и Стоуну

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 60 0

Боня назвала Сысоеву и Стоуна эгоистами

«Создают проблемы на ровном месте»: Боня жестко прошлась по Сысоевой и Стоуну

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Из-за пары Виктория попала в неприятную ситуацию.

Телеведущая Виктория Боня, юмористка Надежда Сысоева и блогер Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин — Прим. ред.) участвовали вместе в одном реалити-шоу. Тогда звезда «Дома-2» и рассмотрела истинную природу этой парочки. Об этом Боня рассказала изданию The Voice.

Участникам пришлось выбирать, кто и с кем будет спать в палатках. Боня предложила Сысоевой спать вдвоем, но та отказалась, так как у телеведущей плохая репутация. Поэтому звезде «Дома-2» предложили спать вместе с двумя мужчинами в другой палатке. К этому Боня оказалась не готова, и поэтому парням пришлось уступить ей и спать на улице.

Если бы юмористка согласилась, то Саша Стоун мог бы провести ночь в палатке вместе с другими мужчинами, а так он остался на ночь со своей возлюбленной Сысоевой.

«Она и Саша всегда создавали проблемы на ровном месте. Дошло до того, что они выкинули людей на улицу — два мужика спали на улице из-за них, так как уступили мне место в палатке, чтобы я спала одна. Из-за эгоизма Саши и Нади трое людей разных полов, которые только встретились, должны были ютиться в одной палатке», — рассказала Боня.

Также она отметила, что Саша Стоун самый большой провокатор, которого она встречала в жизни. Он называл телеведущую «двуличной», а в итоге, добавила Боня, сам таким оказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня волнуется за Ольгу Бузову.

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