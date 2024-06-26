«Надо рожать!» — Виктория Боня волнуется за Ольгу Бузову

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 21 0

Виктория Боня призвала 38-летнюю Ольгу Бузову срочно рожать ребенка

«Надо рожать!» — Виктория Боня волнуется за Ольгу Бузову

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Ольга Бузова

Певице к своим 38-ми годам так и не удалось обзавестись семьей.

Певице Ольге Бузовой необходимо срочно рожать. Об этом телеведущая Виктория Боня заявила в одном из шоу на RuTube.

«Русская Джоли» обсуждала с певицей Анастасией Крайновой возраст деторождения. Она отметила, что после 40 лет могут возникнуть сложности с зачатием, и поинтересовалась заморозила ли Крайнова яйцеклетки.

Неожиданно Боня призналась, что сильно переживает за 38-летнюю Ольгу Бузову.

«Я вот за Ольгу Бузову тоже переживаю. Понимаю, карьера, все классно… Ну, блин… Надо рожать!» — сказала Виктория.

У 44-летней Виктории есть дочка и она грезит о втором ребенке. Однако не так давно Боня рассталась с возлюбленным и рожать ей пока не от кого. Несколько лет она была в паре с Русланом Гасановым, который значительно ее младше, но не выдержала гиперконтроля и ушла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня впервые назвала причину расставания с молодым Гасановым

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