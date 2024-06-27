«Всем бы такой живот и талию»: жена Стаса Михайлова похвасталась фигурой

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 155 0

Жена Стаса Михайлова показала фигуру в купальнике

«Всем бы такой живот и талию»: жена Стаса Михайлова похвасталась фигурой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Любимая артиста шокировала публику своим внешним видом в 51 год.

Супруга народного артиста РФ Стаса Михайлова — Инна — шокировала публику. Находясь на отдыхе, она показала фигуру в купальнике. Одним снимком она доказала, что на шестом десятке можно иметь стройное и подтянутое тело. амамамИнна Михайлова в прошлом году заметно похудела и теперь хвастается результатом. Instagram* / inamikhaylova

«Что тут скажешь? Хороша»;

«Фигура огонь. Всем бы такой живот и талию в 51 год», — восхитились интернет-пользователи.

Стоит отметить, что совсем недавно Михайлов признался — он сократил количество гастролей. Связано это с тем, что певец хочет как можно больше времени проводить с семьей. Его родители не молодеют, а дети слишком быстро растут. артист не хочет пропускать это.

«Когда ты не управляешь ситуацией какой-то, тебе становится страшно. И девочки. Ты смотришь, как они растут, твои родные и близкие люди. У меня есть один маленький человечек, которого зовут Маша. Мой ребенок. Она любит, когда папа ей чешет ножку. Все, что хочу сегодня. Если приду, я поглажу ножку и усну с ней. Все. Это самое большое счастье», — сказал Михайлов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Стас Михайлов нанял личную охрану.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.81
0.53 94.11
0.38
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Последние новости

13:46
Суд оштрафовал журналиста Зольникову* за участие в нежелательной организации
13:37
«Сразу после пробуждения»: Ирина Безрукова раскрыла секрет своей молодости
13:34
ВС РФ при помощи «Кинжала» ударили по аэродромной инфраструктуре Украины
13:23
Суд в Москве заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*
13:14
«Никогда не видел такого»: очевидец атаки на Севастополь о ранениях пострадавших
13:11
«Фантастическое событие»: Цыпкин хотел бы, чтобы в его юности тоже были «Алые паруса»

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака