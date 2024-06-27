Рассчитана польская программа на граждан во возрасте от 18 до 35 лет.

Вооруженные силы Польши предлагают гражданам летнюю программу «Каникулы с армией». Она предусматривает добровольную военную подготовку на случай возможного конфликта с Россией. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Польша держит Россию в уме, проводя „Каникулы с армией“ в поисках солдат», — говорится в статье.

Эти «каникулы» включают в себя военную подготовку с выплатой жалованья для граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Участники программы проходят обучение летом, длиться оно будет 28 дней без увольнительных. В конце они должны дать солдатскую присягу. После окончания «каникул» принявшие в них участие могут уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.

В статье отмечается, что программа создана для подготовки граждан к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. Варшава планирует расширить армию численностью 198 тысяч человек для противостояния Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что НАТО продумывает пути переброски войск США на случай конфликта с РФ. Блок намерен задействовать американские силы и европейские порты.

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.