Дело рук США или спектакль? Что привело к попытке госпереворота в Боливии

И как действующим властям стран удалось подавить мятеж?

Попытку госпереворота в Боливии эксперты связывают с желанием старны вступить в БРИКС и недовольством от этого США.

Мятеж против действующего президента Арсе поднял генерал Суньигу, его уже арестовали и обвинили в терроризме. А всего несколько часов назад подчиненные ему войска устроили потасовки на улицах.

Как подавили восстание и что стало его причинами, рассказал корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Сотни тысяч жителей Ла-Пасы в эти минуты перекрывают улицы боливианской столицы. Своими телами они собираются защищать жизнь и власть действующего президента Луиса Арсе. Против него всего несколько часов назад якобы подняли вооруженный мятеж. Сейчас Арсе уже празднует фактическую победу.

«Народный порыв помог нам остановить попытку переворота. Спасибо народу Боливии!» — заявляет Арсе.

Главный исполнитель переворота арестован. Это генерал Суньигу — до сегодняшнего утра командующий войсками страны. Ему уже предъявили обвинение в терроризме. Подчиненные ему войска зашли в здание президентского дворца. Затем вступили в противостояние с вышедшими на улицы сторонниками президента. Против них применили практически весь полицейский арсенал.

Ранены по последним данным девять человек. От имени Суньигу СМИ распространили заявление, главный тезис которого стал лозунг «Так жить нельзя».

Целью переворота назвали арест президента и смену власти и политического курса страны. Действующий глава Боливии Луиса Арсе бежать не стал. Вместо этого он публично привел к присяге нового командующего войсками, а затем обратился к нации с призывом о помощи. Поддержать национального лидера призвала и второй человек в стране канцлер Селинда Соса.

«Призываем уважать демократические ценности и поддерживать конституционное и законное правительство и нашего президента, избранного суверенной волей боливийского народа», — сказала Соса.

Российский посол в Боливии осудил мятеж и заявил о солидарности с народом и правительством страны. То же самое уже сделали главы практически всех латиноамериканских государств. В США призвали все стороны сохранять спокойствие. А в Евросоюзе заявили о поддержке действующего демократического правительства.

Но затем генерал Суньигу сам запросил встречи с президентом Арсе, отозвал войска и выступил перед журналистами со своей версией событий. По его словам, он всего лишь выполнял приказ самого президента.

«В воскресенье в колледже Ла Салль я встретился с президентом. Он сказал мне, что ситуация очень плохая. Эта неделя будет критической. Поэтому он попросил меня подготовить что-то, чтобы поднять свою популярность. А я спрашиваю его: „Выведем бронетехнику?“ Он согласился», — заявил Суньига.

Получается, что весь мятеж был заранее срежиссирован в кабинетах президентского дворца. По словам аналитиков, это вполне возможно.

Президент Арсе возглавляет страну уже четыре года, власть ему передал Эво Моралес. Это человек, которого называют спасителем страны. Он провел реформы, которые привели к росту благосостояния населения.

Но сейчас экономисты считают, что страна вновь оказалась на пороге кризиса и популярность Арсе стремительно падает. Срок его полномочий истекает уже в следующем году, в стране должны пройти новые выборы.