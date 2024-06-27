«Сразу после пробуждения»: Ирина Безрукова раскрыла секрет своей молодости

В 59 лет артистка выглядит потрясающе. Как ей это удается?

Известная актриса Ирина Безрукова рассказала, как ей удается выглядеть так молодо в свои 59 лет. В беседе с KP.RU артистка отметила, что нужно обязательно следить за режимом дня, пить больше воды и навсегда попрощаться с вредными привычками.

В следующем году знаменитость отметит юбилей — артистке исполнится 60. Только вот она выглядит не на свой возраст, а как минимум на 20 лет моложе. Чтобы поддерживать цветущий внешний вид, Ирина Безрукова старается придерживаться некоторых правил.

«Постарайтесь высыпаться. Сразу после пробуждения, с утра обязательно давайте своему организму воду. Пейте много воды без газа, лучше теплой. Улыбайтесь себе в зеркале. Будьте добрым человеком, делайте хорошие дела. Минимизируйте алкоголь, откажитесь от курения. Иногда посещайте косметолога. И обращайтесь к хорошим визажистам. Обязательно смывайте макияж на ночь», — рассказала актриса.

Она также призналась, что обходится без тренажерного зала — следить за фигурой ей помогает сбалансированное питание, отказ от мучных изделий, жареного и жирного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Безрукова рассекретила подробности личной жизни.