Привлечь к ответственности: как наказать соседей за лай собаки

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 62 0

Юрист Русяев: с соседа можно взыскать компенсацию за шум от собаки

Привлечь к ответственности: как наказать соседей за лай собаки

Фото: www.globallookpress.com / H. Schmidt-Roeger

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Добиться тишины и спокойствия можно в соответствии с законодательством. Но как именно?

Часто жители многоквартирных домов сталкиваются с такой проблемой, как постоянный лай соседской собаки. Но немногие знают, что шум от животных попадает под действие законодательства о тишине, который запрещает нарушать покой в определенные часы. Об этом рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев.

По словам специалиста, человек может абсолютно спокойно обратиться в суд из-за шума животных из чужих квартир.

«Для привлечения соседей к ответственности за шум необходимо собрать доказательственную базу. Это могут быть показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, а также результаты замеров уровня шума», — отметил эксперт.

С доказательствами можно обратиться в полицию. Русяев добавил, в случае судебного разбирательства соседа можно привлечь к административной ответственности и даже взыскать компенсацию за моральный вред.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как собаки могут выявлять болезни у людей.

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