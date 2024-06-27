Вместо рентгена: как собаки могут выявлять болезни у людей

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 42 0

Кинолог Орлова: собаки способны по запаху распознать заболевание у человека

Вместо рентгена: как собаки могут выявлять болезни у людей

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Животные могут распознавать недуги точнее, чем новейшие технологии.

Собаки способны распознавать болезни у людей лучше, чем это могут сделать лабораторные анализы. Даже выявлять онкологию. Ведь нюх лучшего друга человека в десятки раз острее, чем у людей. Подробнее об удивительной чувствительности собак рассказала aif.ru член Международной ассоциации кинологов-профессионалов IACP Яна Орлова.

«Это давно известно, что человек с определенной болезнью может пахнуть несколько иначе. В некоторых случаях это могут замечать даже окружающие больного люди. Но иногда изменение запаха для людей может быть незаметно, в отличие от собак», — отметила эксперт.

Эту чувствительность можно даже развивать. Кстати, бесподобное обоняние присуще не только собакам, но и крысам. Безусловно, нужно помнить, что не всегда могут быть точные результаты, ведь запах заболевания может отличаться на разных стадиях.

Помимо запахов болезней, собаки могут распознавать запахи взрывчатого или наркотического вещества через несколько слоев защиты. Уникальные животные самые настоящие «рентгены».

Ранее 5-tv.ru сообщил, как заметить психические расстройства у кошки или собаки.

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