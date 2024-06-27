Суд оштрафовал журналиста Зольникову* за участие в нежелательной организации

Она обязана заплатить 12 тысяч рублей.
Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka
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Бабушкинский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Анастасию Зольникову* за участие в нежелательной в России организации. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 12 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Несколько дней назад было возбуждено уголовное дело против телеведущей Татьяны Лазаревой***, которая неоднократно была замечена за русофобскими высказываниями, ее подозревают в оправдании терроризма.
Кроме того, был уличен в поддержке экстремистских действий топ-менеджер ФБК** Леонид Волков***. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа на территории РФ.
Также работавший на ФБК** Владимир Милов* призывал совершать теракты в России после убийства военкора Владлена Татарского.
* — признана в РФ иноагентом
** — экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ
*** — внесен в РФ в список террористов и экстремистом, признан иноагентом
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