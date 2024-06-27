Журналиста Роменского* оштрафовали за дискредитацию российской армии

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 29 0

Постановление вынес Тимирязевский районный суд Москвы.

Журналиста Роменского* оштрафовали за дискредитацию российской армии

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Журналиста Владимира Роменского* привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Соответствующее постановление вынес Тимирязевский районный суд Москвы.

«Суд признал Роменского В. А. виновным по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 7 500 рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Известно, что журналист работал на телеканале «Дождь»**. Сейчас он проживает за рубежом и ведет несколько YouTube-каналов.

Кроме того, в поддержке экстремистских действий прежде уличали соратника Алексея Навального* Леонида Волкова*. Он призывал совершать диверсии и акты саботажа на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналиста Алексея Пивоварова* оштрафовали в Москве на 30 тысяч рублей. Он не маркировал свои публикации в социальных сетях, чем нарушил соблюдение закона об иноагентах.

* — признаны в РФ иноагентами

** — внесен в реестр СМИ-иноагентов

*** — внесены в России в список террористов и экстремистов, признаны иноагентами

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