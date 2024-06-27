Вагон оторвался от поезда «Иволга» в Подмосковье

Вагон оторвался от поезда «Иволга» на подмосковной станции третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) «Кратово».

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

«В связи с происшествием движение поездов Казанского направления в сторону Москвы осуществляется по соседним путям с увеличенными интервалами. Поезда в сторону области курсируют в штатном режиме», — написали в Telegram-канале Московской железной дороги.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места происшествия, где видно место «разрыва».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в Новороссийск на специальном составе. Им оказывают всяческую поддержку волонтеры, предоставили питание, воду и теплые пледы. Вновь сформированный состав отправился в путь в 5:14 по местному времени.