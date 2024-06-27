Вагон оторвался от поезда «Иволга» в Подмосковье
Инцидент произошел на станции МЦД-3 «Кратово».
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вагон оторвался от поезда «Иволга» на подмосковной станции третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) «Кратово».
По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.
«В связи с происшествием движение поездов Казанского направления в сторону Москвы осуществляется по соседним путям с увеличенными интервалами. Поезда в сторону области курсируют в штатном режиме», — написали в Telegram-канале Московской железной дороги.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места происшествия, где видно место «разрыва».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в Новороссийск на специальном составе. Им оказывают всяческую поддержку волонтеры, предоставили питание, воду и теплые пледы. Вновь сформированный состав отправился в путь в 5:14 по местному времени.
Читайте также
56%
-2.85 90.99
-3.12
Нашли ошибку?