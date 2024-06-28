«Пытался ущипнуть ниже пояса»: Гвоздикова рассказала об отношениях с Депардье

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 134 0

Гвоздикова рассказала, что Депардье пытался поцеловать ее и ущипнуть ниже пояса

«Пытался ущипнуть ниже пояса»: Гвоздикова рассказала об отношениях с Депардье

Фото: www.globallookpress.com / Thierry Roge

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Актер оказывал знаки внимание своей российской коллеге. Что между ними было?

Народная артистка России Наталья Гвоздикова работала с французским актером Жераром Депардье над фильмом «Поздняя любовь». Оказалось, что иностранец оказывал знаки внимания своей коллеге. Об этом рассказала актриса на одном из YouTube-каналов.

Гвоздикова назвала Депардье хулиганом. По ее словам, он вел себя весьма раскрепощенно в ее компании. Актриса сразу поняла, что француз положил на нее глаз.

«Он все лез ко мне целоваться, обниматься, он даже хулиганство позволил себе в кадре. Жерар попытался ущипнуть меня чуть ниже пояса», — рассказала она.

Это не обидело актрису, но она решила пошутить над французом. Депардье положил на пол свой текст с песней, которую должен был исполнить в фильме. Актриса же в этот момент наступила ногой на листок. Периодически Депардье тоже подшучивал над Гвоздиковой.

Россиянка считает француза талантливым актером, но очень наглым. Оказалось, что на фестивале Кинотавр Депардье дебоширил. Напившись, актер сломал унитаз, упал и разбил себе нос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жерар Депардье угодил в скандал с рукоприкладством.

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