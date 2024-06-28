Из-за атаки БПЛА на нефтебазе в Тамбовской области разгорелся пожар

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 153 0

О происшествии и последствиях рассказал губернатор региона Максим Егоров.

Из-за атаки БПЛА на нефтебазе в Тамбовской области разгорелся пожар

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Этим утром, в 04:35, в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Дрон прилетел на территорию местной нефтебазы, что, в свою очередь, привело к пожару. О происшествии в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Максим Егоров.

«В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован, тушение осуществляется силами пожарной охраны нефтебазы, а также 11 пожарными расчетами, оперативно прибывшими на место», — написал он.

По словам главы Тамбовской области, при атаке никто не погиб и не пострадал. До жилого сектора от места прилета беспилотника — около трех километров. Тем не менее при необходимости власти проведут эвакуацию жителей района.

Для помощи людям, в том числе эвакуации, готово все необходимое, подчеркнул Егоров. Он также заверил сограждан, что на данный момент ситуация находится под контролем, и нет причин для паники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что машины скорой помощи в регионе оборудовали системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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