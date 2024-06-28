Проходила с ним 25 лет: женщине достали из лица осколок, который ей воткнул муж

Супруг хотел сделать ее похожей на свою одноглазую любовницу.

Врачи достали осколок зеркала из носоглотки жительницы Тюмени. Супруг женщины 25 лет назад намеренно хотел изувечить ее внешность, чтобы сделать похожей на его одноглазую любовницу. Об том пишет URA.RU со ссылкой на местные СМИ.

«Дюльбар Чингизовна пришла в стоматологию, где ей сделали рентген. На снимке увидели инородный предмет. Женщина рассказала: 25 лет назад супруг пытался изуродовать ее спящей — целился в глаз, а попал в висок», — написали в публикации.

Отмечается, что женщина несколько раз обращалась за медицинской помощью, однако врачи лечили ее от гайморита. Осколок зеркала в носоглотке удалось обнаружить только по результатам рентгена в стоматологической клинике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский певец Алексей Воробьев длительное время жил с осколком в ладони. Его начали беспокоить боли в руке, и ему провели операцию по его извлечению.