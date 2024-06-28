«Как у Ольги Бузовой»: зачем Алсу разводится с Абрамовым «напоказ»

Певицу заподозрили в попытке использовать расторжение брака в корыстных целях.

История с бракоразводным процессом Алсу раскручивается в СМИ неслучайно. Таким образом певица готовит свое возращение на большую сцену. Об этом в беседе с Teleprogramma.pro заявил критик и продюсер Павел Рудченко.

«Я предполагал такую версию, что будет подобный бэкграунд, как у Ольги Бузовой. Потому что не зря пиарится эта история очень активно. Если бы это не было направлено на карьеру и подъем популярности, то эта история была бы очень тихой и внутрисемейной. А здесь все получается напоказ», — пояснил свое мнение критик.

Рудченко уверен, что Алсу вполне может рассчитывать на триумфальное возвращение, учитывая ее финансовые возможности. К примеру, она может сделать интересные дуэтные коллаборации, выпустить несколько хитов, начать участвовать в сборных концертах и выйти на более молодежную аудиторию.

«Ей уже за 40, поэтому нужно омолаживать аудиторию и работать с большим количеством контента, одного хита не хватит. Если использовать именно такие инструменты, то вполне возможно, что возвращение на сцену будет вполне успешным», — резюмировал Рудченко.

Ранее сама Алсу прокомментировала свой развод с Яном Абрамовым. Она заявила, что с ее стороны решение принято однозначно — назад дороги нет.

Между тем суд на первом заседании дал супругам два месяца на примирение. По заявлению адвоката Абрамова, его доверитель надеется помириться с женой и сохранить семью.

До этого появилась информация, что бизнесмен был якобы готов передать Алсу и их детям активы на 2,5 миллиарда рублей. Однако певица опровергла эти слухи, назвав их попыткой пиарщиков улучшить испорченную репутацию Абрамова.

В мае стало известно, что Алсу и Абрамов разводятся. В браке они были 28 лет, в семье родились трое детей. Их отношения казались безупречными и идеальными, однако со временем бизнесмена все чаще стали уличать в изменах. Ходили слухи о том, что он выбирает любовниц, похожих на жену, а также не брезгует ее подругами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чью сторону в конфликте родителей выбрала дочь Алсу.