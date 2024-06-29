«Найти свое место»: Ваня Дмитриенко предстал на «Алых парусах» капитаном-романтиком

Его хит «Венера-Юпитер» спели тысячи зрителей.

Певец Ваня Дмитриенко предстал на праздничном концерте «Алые паруса» как капитан романтической «шхуны любви». Он исполнил несколько своих популярных песен, в том числе — «Венера-Юпитер».

Кстати, эту романтическую композицию Дмитриенко пел далеко не один. Он призвал публику исполнить вместе с ним строчки «Ты — Венера, я — Юпитер. Ты — Москва, Я — Питер». Зрители отозвались и поддержали инициативу музыканта, хором исполнив припев.

Стоит отметить, что Дмитриенко выступает на главном выпускном России не впервые.

Сегодня Дворцовая площадь Петербурга собрала выпускников со всей России и некоторых зарубежных стран на их главном празднике — выпускном «Алые паруса». Перед ребятами выступают такие популярные артисты как Люся Чеботина, AMIRCHIK и Алсу. А хедлайнер этого вечера — МОТ.

Шоу «Алые паруса» в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на «Алых парусах» в Петербурге показали фрагмент праздника выпускников в Мариуполе.