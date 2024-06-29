На «Алых парусах» в Петербурге показали фрагмент праздника выпускников в Мариуполе

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 3 156 0

Уже третий год в городе-побратиме Северной столицы частичка главного шоу страны радует выпускников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса 2024

На главном празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге 28 июня показали фрагмент прошедшего в Мариуполе торжества.

В Мариуполе праздник состоялся 23 июня, в мероприятии приняли участие более 250 человек. Он был организован при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала, правительства Петербурга и благотворительного фонда помощи детям Донбасса.

«Алые паруса» начались с грандиозного концерта, на котором в сопровождении диджея выступили местные коллективы. Также для выпускников организовали световое шоу, для которого в город было доставлено более 50 тонн оборудования, а его монтаж занял несколько дней. Главным событием вечера выпускников в Мариуполе стал проход перед участниками праздника яхты «Ассоль» по Азовскому морю под алыми парусами.

Впервые выпускной «Алые паруса» прошел в Мариуполе в 2022 году, тогда же он стал городом-побратимом с Петербургом, где традиционно проходит главный выпускной страны.

В этом году праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в юбилейный, 20-й раз, после возобновления традиции празднования проходит в ночь на 29 июня на Дворцовой площади. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

По традиции на Дворцовой площади проходит звездный концерт, масштабное световое шоу и салют. На мероприятии выступают артисты AMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнером вечера стал рэпер Мот, а ведущими мероприятия — Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

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